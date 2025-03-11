Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также "Всегда есть определенный дефицит": Игнат рассказал о проблемах со средствами ПВО из-за недостатка ракет

Куда направляются вражеские дроны

19:40, 11 марта Харьков – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:29, 11 марта Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:14, 11 марта Днепр - угроза применения врагом ударных БпЛА!

18:33, 11 марта Донецкая, Харьковская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

18:28, 11 марта Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

17:40, 11 марта Дополнительные пуски БпЛА с аэродрома "Халино", пишут в мониторинговых пабликах.