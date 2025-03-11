Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда направляются вражеские дроны
Харьков – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Днепр - угроза применения врагом ударных БпЛА!
Донецкая, Харьковская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Дополнительные пуски БпЛА с аэродрома "Халино", пишут в мониторинговых пабликах.
Мониторинговые каналы сообщают, что отмечены пуски БпЛА типа Shahed из Миллерово.