По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, россияне пытаются блокировать и уничтожить наших защитников. Однако все их попытки безуспешны.

Заметьте На "Азовстали" идут тяжелые бои – связь с украинскими бойцами исчезла

Оккупанты возобновили наступление

В Генштабе заявили, что российские оккупанты в Мариуполе применили авиацию для того, чтобы возобновить наступление на территорию завода "Азовсталь". Захватчики хотят взять завод под свой контроль, но безуспешно.

Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет, – говорится в сообщении Генштаба.

Штурм "Азовстали": главное

Завод "Азовсталь" – крепость, не подконтрольная оккупантам. На территории завода находятся украинские защитники и мирные жители Мариуполя, скрывающиеся от вражеских атак.

Лишь 30 апреля в результате переговоров удалось добиться режима прекращения огня. Вечером того же для территории "Азовстали" выехали 20 человек. Спустя еще 2 дня удалось эвакуировать более 100 гражданских.

По словам министерства реинтеграции Ирины Верещук, на "Азовстале" остаются еще несколько сотен мирных жителей, находящихся под завалами. В частности, женщины и дети. Кроме них, на территории завода есть и раненые – как гражданские, так и военные.

Однако 3 мая еще ночью оккупанты прекратили соблюдение режима прекращения огня. Из всего оружия они атакуют территорию завода.

4 мая в СМИ появилась информация о том, что россияне якобы прорвались на территорию "Азовстали". Однако советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подчеркнул, что информацию еще предстоит проверить.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что на территории завода продолжаются тяжелые бои, а связи с защитниками нет.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что защитники Мариуполя совершают настоящий подвиг – они сдерживают войска врага от наступления на другие территории страны.

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