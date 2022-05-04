Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій. Спустіться в укриття або підвал або за правилом двох стан сховайтеся у ванній чи коридорі.

Важливо Актуальна ситуація на "Азовсталі", наслідки удару по Львові: основне за 70 день війни