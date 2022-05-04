Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій. Спустіться в укриття або підвал або за правилом двох стан сховайтеся у ванній чи коридорі.
Важливо Актуальна ситуація на "Азовсталі", наслідки удару по Львові: основне за 70 день війни
Станом на 20:00 майже у всіх українських областях оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття.
Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій. Спустіться в укриття або підвал або за правилом двох стан сховайтеся у ванній чи коридорі.
Важливо Актуальна ситуація на "Азовсталі", наслідки удару по Львові: основне за 70 день війни