Компания Planet продемонстрировала, как выглядел завод "Азовсталь" из космоса в 8 разных дат, начиная с 10 марта.

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На одном из снимков даже зафиксировали момент, когда бомбы упали в море рядом с заводом. А на фото от 3 и 4 мая виден дым, который поднимается над несколькими участками "Азовстали".

Как менялась территория завода "Азовсталь"

Последствия разрушения в деталях

Один из основных способов попасть на территорию завода из города – по двум мостам через реку Кальмиус. На спутниковых снимках видно, что 10 марта мосты были еще целыми, но до 27 апреля их уже полностью уничтожили.

Также рядом в воде можно увидеть большие кратеры, указывающие на то, что территорию завода россияне атаковали неоднократно.



Кратеры в реке в результате бомбардировки / Фото SkyNews

Мосты и другие контрольно-пропускные пункты обычно разрушают, чтобы предотвратить приход подкреплений или остановить выход войск из заданного района,

– объяснил научный сотрудник оборонного аналитического центра RUSI Эд Арнольд.

Также благодаря спутниковым снимкам можно увидеть последствия разрушения цеха в центре завода.

Аналогичная ситуация со складскими помещениями. И если еще 27 апреля они были целыми, то 1 мая они уже были полностью разрушены. Заметим, что как раз 1 мая после многодневного режима тишины россияне начали снова обстреливать завод, несмотря на то, что там до сих пор находятся гражданские люди.

Очевидно, что Россия нанесла серьезный ущерб заводу, где кроме военных убежище нашли мирные люди.

Ситуация на "Азовстали": коротко о штурме завода

1 мая, после того, как официально сообщили об эвакуации с завода, россияне снова начали снова обстреливать "Азовсталь", несмотря на объявленный режим тишины.

2 мая в результате бомбардировки завода погибли 2 гражданские женщины. Тогда же бойцы полка "Азов" достали из-под завалов около сотни граждан, среди которых пожилые люди и дети.

3 мая россияне начали штурмовать "Азовсталь", а 4 мая уже прорвались на территорию завода. Тогда же сообщили, что связи с защитниками нет.

Вечером обращение записал командир полка "Азов". Денис Прокопенко вышел на связь и сообщил, что идут тяжелые и кровопролитные бои. Однако, украинские защитники продолжают выполнять приказ и держать оборону. Он добавил, что в подземельях мариупольской крепости находятся гражданские, которые еще не успели эвакуироваться.

5 мая заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар "Калина" подчеркнул, что бои за "Азовсталь" продолжаются. Но нужно позаботиться о раненых солдатах, которые умирают в страшных муках без должного лечения.

Оккупанты блокируют наших защитников на территории "Азовстали" и обстреливают и бомбардируют завод из всего имеющегося у них оружия, пытаясь взять здание под контроль.

По информации СМИ, в настоящее время в Мариуполе находятся около 2 тысяч российских военных, остальных перебросили на другие направления в Восточной операционной зоне.

Между тем, в ООН заявили, что не могут взять на себя ответственность за эвакуацию военных из "Азовстали".

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