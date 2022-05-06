Однако российские захватчики открыли огонь и обстреляли эвакуационный автомобиль. По данным полка "Азов", погиб один боец. Кроме того, 6 получили ранения.

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Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдает гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения,

– говорится в сообщении.

Впоследствии полк "Азов" показал последствия обстрелов эвакуационного автомобиля.

Последствия обстрела эвакуационного авто / Фотография из телеграм-канала "Азов – Мариуполь"