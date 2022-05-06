Захисники "Азовсталі" показали наслідки обстрілу евакуаційного авто

Однак російські загарбники відкрили вогонь та обстріляли евакуаційний автомобіль. За даними полку "Азов", загинув один боєць. Окрім того, 6 отримали поранення.

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Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення,

– мовиться у повідомленні.

Згодом полк "Азов" показав наслідки обстрілу евакуаційного автомобіля.



Наслідки обстрілу евакуаційного авто / Світлина з телеграм-каналу "Азов – Маріуполь"