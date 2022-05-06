Кто противостоит украинской крепости Мариуполя

Остальные войска РФ передислоцировали к северу от города и на Попаснянское направление. Об этом, в частности, сообщил 4 мая CNN со ссылкой на представителя Минобороны США.

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Ранее я озвучил аналогичную оценку ситуации аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело". По информации аналитиков организации, часть войск РФ, задействованных под Мариуполем, были переброшены на другие направления, а именно в район Марьинки и на Попаснянское направление. Речь идет о том, что фактически заблокировав Мариуполь, россияне оставили лишь штурмовые отряды, которые сейчас и ведут боевые действия на территории "Азовстали".

"По разным оценкам, в штурме территории комбината задействовано примерно 1 500 российских оккупантов и местных коллаборантов", - говорилось в сообщении.

Следует отметить, что по классификации Вооруженных сил РФ численность батальонно-тактических групп составляет 700 – 800 человек.

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Это не первый случай, когда инсайды западных исследований по ситуации на востоке Украины фактически имеют украинское происхождение или подтверждают данные украинских источников.

К примеру, 12 января, за месяц до начала полномасштабного вторжения РФ я в эфире 4 канала обнародовал информацию аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело" о том, что Российская Федерация готовит диверсионные террористические акты на востоке Украины с большим количеством жертв среди гражданского населения.

Речь шла о возможном совершении диверсионных актов с использованием химического оружия на подконтрольной ВСУ территории, в частности, близ города Славянск. Отдельно отмечалось, что Россия планирует использовать это в качестве повода для широкомасштабного вторжения в Украину с целью "защиты соотечественников".

Отмечу, что после озвученной информации советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме подтвердил, что Россия может сфабриковать повод для нового вторжения в Украину.

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Американские спецслужбы определили, что Россия закладывает основу для возможности сфабриковать повод для вторжения, в том числе посредством диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке нападения на российские войска на востоке Украины.

"Наше разведывательное сообщество выяснило, что Россия ищет повод для вторжения, в том числе с помощью диверсий и информационных операций", – сказал на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В то же время, миссия ОБСЕ не подтвердила информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины о создании casus belli (повода для вторжения – 24 канал) в виде утечки аммиака на заводе концерна "Стирол" во временно оккупированной Горловке.

Кроме того, 3 февраля пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия готовит провокацию, во время которой планирует обстрелять позиции 1 и 2 Армейских корпусов, расположенных на оккупированных территориях, с жертвами среди гражданского населения. А потом – обвинить в этом ВСУ. Собственно, это информация общественной инициативы "Правое дело".

Местные источники организации зафиксировали пребывание на территории оккупированного Луганска российской съемочной группы из трех человек. Они должны были прибыть в район поселков Калиново и Калиново-Борщеватое, куда перебросили дополнительные подразделения 2 Армейского корпуса кафиров и "снайперские пары".

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По плану, кафиры должны были открыть снайперский огонь и спровоцировать ВСУ на ответный огонь. А российская съемочная группа – задокументировать этот факт. Информацию об этом варианте casus belli сначала распространила украинская сторона, а позже – американские СМИ.

Добавлю, что летом 2020 года ОБСЕ и США подтвердили обнародованную в СМИ информацию аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело" о подготовке Россией военных провокаций на Донбассе. Западные партнеры выразили обеспокоенность развертыванием батальонно-тактических групп РФ в Донбассе.

Напомним, что на территории "Азовстали" до сих пор остаются гражданские, поскольку РФ фактически срывает план эвакуации, согласованный на самом высоком дипломатическом уровне.

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