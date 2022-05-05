Солдатская правда

Контрнаступление – это также и "арта", которая работает с двух сторон круглосуточно по всем целям, атаки и контратаки. Это засады и бои в застройке. А еще – потери.

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Это – прошли 500 метров, окопались, прошли 300 метров, окопались.

Для тех, кто смеялся, что пока мы коптеры и внедорожники передаем в ВСУ, а "орки" просят лопаты, – плохая новость. Окопы роют не экскаваторы. А бойцы лопатами и кирками.

И с шанцевым инструментом у нас тоже не слава Богу. Как и с формой, которая за 2 месяца оккупации и боев становится ветошью. А брать негде, потому что все составы "секонда" выгребали в ноль еще в первые дни.

Различные степени тяжести

Потому меньше эйфории, а больше поддержки. Потому что сейчас то "трудное" надо умножить на 3, а то и 5. Так что держим строй и помогаем ВСУ.

Будет очень тяжело. Но не так, как в "тиливизоре". Так как "тяжело" в "тиливизоре" из центра Киева и "трудно" в пехоте, то разные степени тяжести.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: