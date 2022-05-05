Солдатська правда

Контрнаступ – це також й "арта", яка працює з двох сторін цілодобово по всім цілям, то атаки та контратаки. То засідки та бої в забудові. А ще – втрати.

Читайте також "Друга армія у світі" стрімко рухається до свого справжнього місця – ближче до хвоста

То – пройшли 500 метрів, окопалися, пройшли 300 метрів, окопалися.

Для тих хто сміявсь, що поки ми коптери та позашляховики передаємо в ЗСУ, а "орки" просять лопати, – погана новина. Окопи копають не екскаватори. А бійці лопатами та кирками.

І з шанцевим інструментом у нас теж не слава Богу. Як і з формою, яка за 2 місяці окопувань і боїв стає дрантям. А брати нема де, бо всі склади "секонду" вигрібали в нуль ще в перші дні.

Різні ступені важкості

Тому менше ейфорії, а більше підтримки. Бо зараз оте "важко" треба помножити на 3, а то й 5. Так що тримаймо стрій та допомагаємо ЗСУ.

Буде дуже важко. Але не так, як в "тілівізорі". Бо "важко" в "тілівізірі" з центра Києва і "важко" в піхоті, то різні ступені важкості.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: