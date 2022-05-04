По его словам, украинские военные, которые остались на территории "Азовстали", отказались сложить оружие, и сейчас "блокированы" по периметру завода.

Читайте также Нам нужны все оттуда, – Зеленский прокомментировал начало эвакуации с "Азовстали"

Генеральный штурм "Азовстали"

Ситуация в Мариуполе и, в частности, на "Азовстали" действительно серьезная. Ночью со 2-го на 3 мая началась бомбардировка, россияне применили ствольную и корабельную артиллерию.

По состоянию на 16:00 3 мая продолжался мощный штурм территории завода "Азовсталь" при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты. Срочное обращение записал заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар. Он призвал немедленно эвакуировать гражданское население, которое до сих пор находится на территории завода.

В штурме, по разным оценкам, задействованы до 1 500 российских оккупантов и местных коллаборантов.

Можем говорить о том, что это – генеральный штурм "Азовстали". Собственно Россия, якобы разрешив проведение эвакуации с территории завода, пристала на собственный военный план захвата последнего рубежа украинской обороны Мариуполя. Что мы можем противопоставить? К сожалению, есть только дипломатические пути решения этой ситуации.

Очередной акт геноцида украинцев

Сейчас часть оккупационных войск, задействованных под Мариуполем, переброшена на другие направления, а именно: в район Марьинки и на Попаснянское направление. Речь идет о том, что фактически заблокировав Мариуполь, россияне оставили только штурмовые отряды, которые сейчас и ведут боевые действия на территории "Азовстали".

Стоит отметить, что несмотря на высокий представительский уровень предыдущих договоренностей, рашисты штурмуют территорию завода, где остаются мирные люди.

3 мая стало известно о гибели двух женщин. Российские оккупанты сознательно сорвали эвакуацию и бьют по гражданским, чтобы заставить капитулировать наших защитников.

Сегодня продолжается эвакуация гражданских с временно оккупированных россиянами территорий. Колонна автобусов уже выехала из Мариуполя и направляется к Луначарскому кольцу.

Важно В подвалах еще много людей: военные показали кадры эвакуации с "Азовстали"

Меньше с тем, по данным городского главы Мариуполя Вадима Бойченко, на "Азовстали" прячутся еще более 200 человек. То есть та эвакуация, о которой, как успешной, уже отчитались представители Международного Красного Креста и ООН, фактически не состоялась в моменте полного вывода мирного населения с заблокированной территории завода.

Всего в городе остается до сих пор более 100 тысяч жителей. Они также хотят эвакуироваться, но россияне всячески этому мешают.

Можно ли еще спасти людей?

По моему мнению, стоит поднимать вопрос в ООН, что Россия в очередной раз нарушила взятые на себя обязательства. Говорится о том, что российская сторона была обязана и давала гарантии того, что произойдет эвакуация гражданского населения в первую очередь, именно с "Азовстали".

В то же время предоставили только 14 автобусов. И только 3 из 14 условленных прибыли в Запорожье. Остальную часть российские захватчики решили оставить в фильтрационных лагерях. Сколько продлится этот процесс – неизвестно.

Это сознательный срыв предыдущих договоренностей. Напомню, договоренности были на уровне генерального секретаря ООН. Украина должна привлекать к этому внимание. Несмотря на самый высокий представительский уровень, Россия сорвала деблокаду. И сейчас под ударами российской авиации, танков, ствольной и корабельной артиллерии находятся гражданские лица.

Отмечу, украинские защитники за предыдущие сутки, 3 мая, на территории Донецкой и Луганской областей отбили 12 атак, уничтожено 35 единиц вражеской техники.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: