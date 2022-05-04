За його словами, українські військові, які залишилися на території "Азовсталі", відмовилися скласти зброю, і зараз "блоковані" по периметру заводу.

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Генеральний штурм "Азовсталі"

Ситуація в Маріуполі і, зокрема, на "Азовсталі" дійсно серйозна. У ночі з 2-го на 3 травня почалося бомбардування, росіяни застосували ствольну та корабельну артилерію.

Станом на 16:00 3 травня тривав потужний штурм території заводу "Азовсталь" за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Термінове звернення записав заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар. Він закликав негайно евакуювати цивільне населення, яке досі перебуває на території заводу.

У штурмі, за різними оцінками, задіяні до 1500 російських окупантів і місцевих колаборантів.

Можемо говорити про те, що це – генеральний штурм "Азовсталі". Власне Росія, начебто дозволивши проведення евакуації з території заводу, пристала на власний військовий план захоплення останнього рубежу української оборони Маріуполя. Що ми можемо протиставити? На жаль, є тільки дипломатичні шляхи вирішення цієї ситуації.

Черговий акт геноциду українців

Наразі частина окупаційних військ, задіяних під Маріуполем, перекинута на інші напрямки, а саме: у район Мар'їнки і на Попаснянський напрямок. Ідеться про те, що фактично заблокувавши Маріуполь, росіяни залишили лише штурмові загони, які зараз і ведуть бойові дії на території "Азовсталі".

Варто зауважити, що попри найвищий представницький рівень попередніх домовленостей, рашисти штурмують територію заводу, де залишаються мирні люди.

3 травня стало відомо про загибель двох жінок. Російські окупанти свідомо зірвали евакуацію і б’ють по цивільним, аби змусити капітулювати наших захисників.

Сьогодні продовжується евакуація цивільних з тимчасово окупованих росіянами територій. Колона автобусів вже виїхала з Маріуполя і прямує до Луначарського кільця.

Важливо У підвалах ще багато людей: військові показали кадри евакуації з "Азовсталі"

Менше з тим, за даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, на "Азовсталі" ховаються, ще понад 200 людей. Тобто та евакуація, про яку, як успішну, вже прозвітували представники Міжнародного Червоного Хреста та ООН, фактично не відбулася в моменті повного виведення мирного населення з заблокованої території заводу.

Всього у місті залишається досі понад 100 тисяч мешканців. Вони також хочуть евакуюватися, але росіяни всіляко цьому заважають.

Чи можна ще врятувати людей?

На мою думку, варто підіймати питання в ООН, що Росія вкотре порушила взяті на себе зобов’язання. Мовиться про те, що російська сторона була зобов’язана і давала гарантії того, що відбудеться евакуація цивільного населення в першу чергу, саме з "Азовсталі".

Натомість надали лише 14 автобусів. І лише 3 з 14 домовлених прибули до Запоріжжя. Решту російські загарбники вирішили залишити у фільтраційних таборах. Скільки триватиме цей процес – невідомо.

Це свідомий зрив попередніх домовленостей. Нагадаю, домовленості були на рівні генерального секретаря ООН. Україна має привертати до цього увагу. Попри найвищий представницький рівень, Росія зірвала деблокаду. І наразі під ударами російської авіації, танків, ствольної і корабельної артилерії перебувають цивільні особи.

Зауважу, українські захисники за попередню добу, 3 травня, на території Донецької та Луганської областей відбили 12 атак, знищено 35 одиниць ворожої техніки.

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