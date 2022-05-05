Зеленский сообщил, что 4 мая удалось завершить второй этап эвакуации из Мариуполя. На этот раз удалось спасти 344 человека как непосредственно самого города, так и его окрестностей, информирует 24 канал.

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Зеленский о спасении людей из Мариуполя

Глава государства заявил, что люди поехали в Запорожье, где их уже готовятся встречать. Как и более 150 человек, которых эвакуировали из "Азовстали". По словам Владимира Зеленского, все спасенные смогут получить помощь, в которой они нуждаются.

Гарант поблагодарил всех, кто работал над тем, что эта операция стала реальностью. Он вспомнил о министре по реинтеграции оккупированных территорий Ирине Верещук, главе ОП Андрее Ермаке, главе переговорной группы Давиде Арахамии, представителях ООН, Международном комитете Красного Креста.

Каждому и каждой, благодаря кому достигли договоренности и обеспечили тишину и коридор для людей. Договариваемся и надеемся – продолжить спасение людей из "Азовстали", из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, чтобы спасать людей, следует договориться о продолжении режима "тишины". Он добавил, что Украина готова выполнить это условие. По его словам, необходимо время, чтобы просто иметь возможность вытащить людей из подвалов и укрытий под землей, где они прячутся.

Зеленский подчеркнул, что пока нет возможности привлечь специальную технику для расчистки завалов, поэтому все нужно делать вручную. В то же время он подчеркнул, что "мы верим, что все получится". Президент Украины также сообщил о сегодняшнем разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Они обсудили шаги, которые уже удалось реализовать и о дальнейших планах относительно спасения жителей Мариуполя и защитников города. Зеленский подчеркнул, что этим вопросом занимаются буквально каждый день. В том числе и непосредственно он. Президент также выразил благодарность всем тем, кто помогает с этим.

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