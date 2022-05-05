Зеленский отметил, что уверен: украинцы видели репортажи героя на телеканалах "Дом" и "Украина". Махов всегда имел собственную патриотическую и искреннюю позицию, а также был среди самых смелых. Работал в горячих точках и старался привезти сильный материал.

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Президент вспомнил, как в 2017 году Махов первым из украинских журналистов побывал на нашей станции в Антарктиде. А когда в мире вспыхнула пандемия COVID-19, не испугался и провел две недели в Санжарах, куда привезли украинцев из Китая.

На фронте Махов – доброволец, ветеран АТО, боец ​​95-й десантно-штурмовой бригады – был с первого дня полномасштабной войны. Как уроженец Луганской области, он по-особому чувствовал, что значит эта война.

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