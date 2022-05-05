Зеленський зауважив, що впевнений: українці бачили репортажі героя на телеканалах "Дом" та "Україна". Махов завжди мав власну патріотичну та щиру позицію, а також – був серед найсміливіших. Працював у найгарячіших точках та старався привезти сильний матеріал, повідомляє 24 канал.

Зауважте Карта бойових дій станом на 4 травня: що відбувається на фронті

Президент пригадав, як у 2017 році Махов перший з українських журналістів побував на нашій станції в Антарктиді. А коли у світі спалахнула пандемія COVID-19, не злякався та два тижні провів у Санжарах, куди привезли українців з Китаю.

На фронті Махов – доброволець, ветеран АТО, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади – був з першого дня повномасштабної війни. Як уродженець Луганської області він по-особливому відчував, що значить ця війна.

Зеленський повідомив, що герой загинув 4 травня на Харківщині. Йому було 36 років. Президент висловив співчуття рідним та друзям загиблого.

"Хай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. І ми її реалізуємо", – пообіцяв український лідер.