Об этом в соцсетях сообщил председатель ОП Андрей Ермак. Он отметил, что пока больше информации разгласить не могут.

К теме Благодаря операции ООН эвакуировали около 500 жителей Мариуполя, – Гутерриш

Из Мариуполя в результате спецоперации ООН вывезли 500 человек

Утром 6 мая руководитель Офиса Президента отметил, что два предыдущих этапа эвакуации из Мариуполя и "Азовстали" в частности были успешными. Удалось вывести из разрушенного россиянами города около 500 человек.

Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных,

– заверил Ермак.