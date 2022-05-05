Генштаб ВСУ сообщил актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на утро 5 мая. Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам, пытающимся идти в наступление.

Ситуация на фронте вчера Карта боевых действий на 4 мая: что происходит на фронте

Ситуация на Востоке

На 5 мая россияне не отказываются от своих намерений взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области и создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Основными направлениями борьбы являются Юг и Восток Украины, однако до сих пор сохраняется напряженность в Приднестровье, где россияне проводят перегруппировку и ищут возможности для пополнения своих запасов.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстрел Харькова и разведку позиций украинских защитников. Изюм продолжает страдать от минометных и артиллерийских обстрелов.

На Донецком и Таврическом направлениях бои продолжаются вдоль всей линии столкновения. Оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Также оккупанты пытаются наступать в направлении Лимана, Северодонецка и Попасной, однако успеха не имеют.

В направлении Авдеевки и Курахово оккупанты обстреливают позиции украинских защитников. В Мариуполе оккупанты блокируют наших защитников на территории "Азовстали". Россияне наступают с целью взятия завода под контроль. Захватчики используют авиацию.

На территории Донбасса за минувшие сутки Вооруженные Силы отбили 11 атак оккупа. Кроме того, наши военные уничтожили:

5 вражеских танков;

7 единиц бронированной боевой техники;

5 единиц автомобильной техники россиян.

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировали. Однако россияне наносят ракетно-бомбовые удары по позициям наших воинов и объектам инфраструктуры региона.

В то же время, нашим воинам удалось освободить от оккупантов несколько населенных пунктов на Херсонщине и Николаевщине.

За минувшие сутки нашим защитникам удалось уничтожить 4 беспилотника, 3 крылатых ракеты и поразить 2 самолета. По предварительной информации – Су-30.



Карта боевых действий на 5 мая / Скриншот

Интересно – утреннее возведение воздушных сил по состоянию на 5 мая: смотрите видео