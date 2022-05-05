Россияне обнаружили большинство войск из Мариуполя

Об этом сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне США на условиях анонимности. По его словам, ранее в городе было 12 таких батальонных тактических групп.

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Теперь 10 из них, которые были в городе, пытаются двигаться на север, чтобы создать лучшие оборонные позиции, или перевооружиться и поменять позицию к югу от города Великая Новоселка.

По словам чиновника из Пентагона, в состав остающихся в городе российских оккупантов могут входить некоторые нероссийские боевики, в том числе чеченцы. Он добавил, что военный прогресс России в Украине остается медленным и неравномерным.

Оккупанты не имеют значительных успехов в Украине

Российские захватчики перемещают значительные военные силы на Юг, но они сталкиваются с большим сопротивлением в этих районах и "застопорились с точки зрения всеобщей динамики".

На Юге они действительно не продвигаются,

– сказал чиновник о состоянии битвы россиян в Мариуполе.

Также он отметил, что россияне пытались атаковать критическую инфраструктуру на Западе Украины вблизи Львова, в частности, железной дороги. Однако, по словам чиновника, похоже, что россияне не были точными в прицеливании.

Ситуация в Мариуполе

Оккупанты захватили почти весь город. Украинские военные, в частности полк Азов, контролируют предприятие "Азовсталь", которое занимает большую часть Мариуполя. Они героически держат оборону больше 2 месяцев используя укрытие завода, также там остается много гражданских. Среди них много раненых.

Недавно при содействии ООН и Красного креста удалось эвакуировать несколько сотен гражданских с "Азовстали".

После этого российские военные преступники начали с новой силой штурм предприятия. В среду, 4 мая, в СМИ появилась информация, что оккупанты прорвались на территорию "Азовстали". Эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, но отметили, что враг – не имеет успеха.

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