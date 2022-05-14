Об этом сообщили в оперативной сводке штаба ООС за день. Там также рассказали, какими были потери врага на Востоке.

Пока ситуация там достаточно сложная для обеих сторон. Однако бойцы ВСУ ее уверенно контролируют, несмотря на все усилия врага.