Об этом сообщили в оперативной сводке штаба ООС за день. Там также рассказали, какими были потери врага на Востоке.
Пока ситуация там достаточно сложная для обеих сторон. Однако бойцы ВСУ ее уверенно контролируют, несмотря на все усилия врага.
В течение суток 14 мая наши защитники в зоне Операции объединенных сил отразили сразу 12 атак врага. По состоянию на вечер еще продолжаются упорные бои в 6 местах.
Источник:Группировка Объединенных сил
Об этом сообщили в оперативной сводке штаба ООС за день. Там также рассказали, какими были потери врага на Востоке.
Пока ситуация там достаточно сложная для обеих сторон. Однако бойцы ВСУ ее уверенно контролируют, несмотря на все усилия врага.