Про це повідомили в оперативному зведенні штабу ООС за день. Там також розповіли, які були втрати ворога на Сході.

Ворог не припиняє жорсткі атаки

Наразі ситуація там досить складна для обох сторін. Проте бійці ЗСУ її впевнено контролюють, попри всі потуги ворога.

Російські війська вздовж всієї лінії розмежування використовують всі можливі типи озброєння. Позиції українських захисників атакують авіацією, реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією великих калібрів, мінометами різних систем. Також наступ відбувається за підтримки броньованої техніки, серед якої є й танки.

Не зупиняються й атаки на мирні населені пункти біля лінії розмежувань. Там росіяни продовжують завдавати дуже багато ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури. Атакують і мирні житлові квартали.

За цей день наші воїни в зоні ООС знищили:

8 танків;

5 артилерійських систем;

9 одиниць бойової броньованої техніки;

5 ворожих автомобілів.

Не відстають і підрозділи протиповітряної оборони. Вони в небі над Донбасом в цей день збили 6 безпілотників ворога типу "Орлан-10". Вдалося приземлити й російський розвідувальний безпілотник "Елерон".