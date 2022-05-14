Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

До теми Контрнаступ ЗСУ біля Ізюма та перемовини про евакуацію з "Азовсталі": основне за 80 день війни

Дивіться звернення Володимира Зеленського: