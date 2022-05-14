Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
До теми Контрнаступ ЗСУ біля Ізюма та перемовини про евакуацію з "Азовсталі": основне за 80 день війни
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
Російські окупанти досі намагаються вибороти хоч якусь перемогу в Україні. Однак українські захисники мужньо відбивають атаки загарбників.
Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
До теми Контрнаступ ЗСУ біля Ізюма та перемовини про евакуацію з "Азовсталі": основне за 80 день війни
Дивіться звернення Володимира Зеленського: