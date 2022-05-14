У Генштабі наголосили, що ці цифри – орієнтовні. Адже тривають активні бойові дії й точну кількість вбитих окупантів неможливо підрахувати.

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Втрати ворога станом на 14 травня

особового складу – 27 200 осіб (+300);

танків – 1218 одиниць (+13);

бойових броньованих машин – 2934 одиниць (+34);

артилерійських систем – 551 одиниця (+6);

РСЗВ – 195 одиниць (+2);

засоби ППО – 88 одиниць;

літаків – 200 одиниць;

гелікоптерів – 163 одиниці (+1);

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2059 одиниць (+17);

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 одиниць (+6);

спеціальної техніки – 42 одиниці (+1);

крилатих ракет – 95 одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 14 травня / Інфографіка Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують давати гідну відсіч окупантам

Як ви могли зауважити, у колонці з гелікоптерами додався новоприбулий. Мовиться про російський вертоліт "Нічний мисливець", якого десантникам вдалося збити на Луганщині. Якщо конкретніше, то "приземлили" Мі-28, а зробили це військовослужбовці з підрозділу ППО 81-ї бригади ДШВ.

Також вчора, 13 травня, стало відомо, що бійці 80-ї бригади зірвали 9 спроб російських загарбників форсувати річку Сіверський Донець. Наші бійці з артилерії гатили по ворогові, знищивши його понтонні переправи.

В Україні – нова Чорнобаївка

Є вже низка населених пунктів у нашій державі, про які можна складати цілі легенди. А все тому, що вони стали першим і останнім, що побачили російські загарбники. Цього разу мовиться про Білогорівку, що на Луганщині. Власне там російські військові намагаються прокласти понтонну переправу через Сіверський Донець, і там їх накривають наші військові.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті. Зокрема назвали гарячі точки, де зараз відбуваються запеклі бої. Мовиться про Донбас, а також Схід нашої держави. Там російські військові продовжують атакувати позиції ЗСУ, а також обстрілювати населені пункти.

Також відомо про те, що російські загарбники використовують артилерію для атак по населених пунктах на Слов'янському напрямку. Що ж стосується Запоріжжя, то там окупанти намагаються закріпитися. Для цього вони вибудовують багатоешелонну оборону.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу на 14 травня: дивіться відео