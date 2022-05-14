Як наголошують у Генштабі ЗСУ, російські військові продовжують переслідувати свою нову мету. Мовиться про встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей. Крім того, окупанти прагнуть залишити за собою сухопутний коридор з тимчасово окупованим українським півостровом Крим.

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Запеклі бої тривають на Сході та Півдні

Ворожі бійці продовжують вести бій у Східній оперативній зоні. Завдають ударів вони як по всій лінії зіткнення, так і по глибині оборони наших військових.