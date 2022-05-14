Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские военные продолжают преследовать свою новую цель. Речь идет об установлении полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей. Кроме того, оккупанты стремятся оставить за собой сухопутную границу с временно оккупированного украинского полуострова Крым.

Читайте также Разгром морпехов России на Запорожье и более миллиарда на разведку: основное за 80 день войны

Ожесточенные бои продолжаются на Востоке и Юге

Вражеские бойцы продолжают вести бой в Восточной оперативной зоне. Наносят удары они как по всей линии соприкосновения, так и по глубине обороны наших военных.