Сегодня каждый украинец старается приблизить победу над врагом. О главных событиях 14 мая читайте в материале 24 канала.
К теме Суд над оккупантами, все корабли Черноморского флота вышли в море: основное за 79 день войны
06:12 Украинское правительство выделит в поддержку нашей разведки более миллиарда гривен. Соответствующее распоряжение уже готово. Осталось только дождаться принятия решения.
06:00 В Минобороны опубликовали видеодайджест главных событий 79-го дня войны:
- ВСУ в бою уже используют американские гаубицы М777;
- Владимир Зеленский наградил 269 военных, 14 – посмертно;
- на нужды украинских военных Нацбанк перечислил более 16,5 миллиарда гривен;
- СНБО создал сайт "Оккупант", где россияне могут получить данные о родных, взятых в плен;
- с начала войны России против Украины нашим военным поступило почти 11 тысяч автомобилей;
- в рамках инициативы United24 наша страна уже получила более 25 миллионов долларов.
05:18 Украинские военные чаще используют технику эффективнее тех стран, которые нам ее поставляют. Это подчеркнул экс-командир одного из добровольческих полков Украины Максим Жорин.
04:03 Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив отметил, что началась третья фаза войны России против Украины. Об этом свидетельствует то, что русские войска постепенно готовятся к прекращению наступления. Вместо этого они перейдут к обороне рубежей.
03:07 В Запорожье "Азов" разгромил морскую пехоту россиян. Заметим, что она от полка уже получала хорошую порку на Киевщине.
01:08 Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил военных, защищающих Украину. Он отметил, что наши бойцы показывают героизм во всех направлениях.
00:25 В Министерстве обороны отметили, что готовятся обеспечивать 1 миллион военных. Об этом заявил Алексей Резников.