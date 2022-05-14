Сегодня каждый украинец старается приблизить победу над врагом. О главных событиях 14 мая читайте в материале 24 канала.

К теме Суд над оккупантами, все корабли Черноморского флота вышли в море: основное за 79 день войны

06:12 Украинское правительство выделит в поддержку нашей разведки более миллиарда гривен. Соответствующее распоряжение уже готово. Осталось только дождаться принятия решения.

06:00 В Минобороны опубликовали видеодайджест главных событий 79-го дня войны:

ВСУ в бою уже используют американские гаубицы М777;

Владимир Зеленский наградил 269 военных, 14 – посмертно;

на нужды украинских военных Нацбанк перечислил более 16,5 миллиарда гривен;

СНБО создал сайт "Оккупант", где россияне могут получить данные о родных, взятых в плен;

с начала войны России против Украины нашим военным поступило почти 11 тысяч автомобилей;

в рамках инициативы United24 наша страна уже получила более 25 миллионов долларов.

05:18 Украинские военные чаще используют технику эффективнее тех стран, которые нам ее поставляют. Это подчеркнул экс-командир одного из добровольческих полков Украины Максим Жорин.

04:03 Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив отметил, что началась третья фаза войны России против Украины. Об этом свидетельствует то, что русские войска постепенно готовятся к прекращению наступления. Вместо этого они перейдут к обороне рубежей.

03:07 В Запорожье "Азов" разгромил морскую пехоту россиян. Заметим, что она от полка уже получала хорошую порку на Киевщине.

01:08 Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил военных, защищающих Украину. Он отметил, что наши бойцы показывают героизм во всех направлениях.

00:25 В Министерстве обороны отметили, что готовятся обеспечивать 1 миллион военных. Об этом заявил Алексей Резников.