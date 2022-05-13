Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України 13 травня. Дані орієнтовні, адже їх підрахунок ускладнений інтенсивню бойових дій.
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Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали:
- особового складу – близько 26 900 осіб (+250);
- танків – 1205 одиниць (+10);
- бойових броньованих машин – 2900 одиниць (+27);
- артилерійських систем – 542 одиниць (+8);
- РСЗВ – 193 одиниць (+2);
- засоби ППО – 88 одиниць (+1);
- літаків – 200 одиниць (+1);
- гелікоптерів – 162 одиниць (+1);
- автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2042 одиниці (+23);
- кораблів / катерів – 13 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 одиниць (+7);
- спеціальної техніки – 41 одиниця;
- крилатих ракет – 95 одиниць (+1).
Актуальні втрати ворога станом на 13 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нинішня ситуація на фронті: коротко