Оперативну інформацію щодо ситуації на фронтах станом на ранок 13 травня оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ. Найзапекліші бої йдуть під Ізюмом, на Донеччині та Луганщині.

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Ситуація на фронті станом на 13 травня

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над:

Донеччиною;

Луганщиною;

Херсонщиною.

Окрім цього, ворог намагається утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно загарбники підтримують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.

Волинський і Подільський напрямок

На Волинському та Поліському напрямках росіяни активних дій не проводили. Основні зусилля підрозділів збройних сил Білорусі були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській і Гомельській областях.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

За наявною інформацією, противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку окупанти:

вживають заходів щодо перегрупування підрозділів,

поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. Основні зусилля вони зосередили на недопущенні просування ЗСУ в районі населеного пункту Веселе.

Зверніть увагу! В Білгородській і Воронезькій областях Росії, продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним;

На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі Олександрівки.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи, успіху не мали.

На Курахівському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Мар'їнки.

Окупанти атакують Маріуполь

Загарбники продовжують завдавати артилерійських й авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля вони зосереджували на блокуванні підрозділів наших військ в районі "Азовсталі".

З метою встановлення повного контролю над містом ворог застосовує стратегічну авіацію.

Запорізький і Південнобурзький напрямок

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли по всій лінії, а також повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали зі ствольної артилерії та мінометів у районах:

Олександрівка;

Таврійське;

Котляреве;

Ганнівка;

Осокорівка.



Карта бойових дій станом на 13 травня / Скриншот

Ворог зазнав втрат

Українські захисники уразили сім повітряних цілей:

п'ять БпЛА типу "Орлан-10";

один вертоліт Ка-52;

одну крилату ракету.

Авіація ЗСУ продовжувала завдавати противнику вогневих ударів і підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

Важливо! Тільки на Донецькому та Луганському напрямках Збройними Силами України відбито 18 атак ворога, знищено 30 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 автомобілів противника.

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