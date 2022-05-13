Оперативну інформацію щодо ситуації на фронтах станом на ранок 13 травня оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ. Найзапекліші бої йдуть під Ізюмом, на Донеччині та Луганщині.

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Ситуація на фронті станом на 13 травня

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над:

  • Донеччиною;
  • Луганщиною;
  • Херсонщиною.

Окрім цього, ворог намагається утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно загарбники підтримують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.

Волинський і Подільський напрямок

На Волинському та Поліському напрямках росіяни активних дій не проводили. Основні зусилля підрозділів збройних сил Білорусі були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській і Гомельській областях.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

За наявною інформацією, противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку окупанти:

  • вживають заходів щодо перегрупування підрозділів,
  • поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. Основні зусилля вони зосередили на недопущенні просування ЗСУ в районі населеного пункту Веселе.

Донецький напрямок

  • На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним;
  • На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі Олександрівки.
  • На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи, успіху не мали.
  • На Курахівському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Мар'їнки.

Окупанти атакують Маріуполь

Загарбники продовжують завдавати артилерійських й авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля вони зосереджували на блокуванні підрозділів наших військ в районі "Азовсталі".

З метою встановлення повного контролю над містом ворог застосовує стратегічну авіацію.

Запорізький і Південнобурзький напрямок

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли по всій лінії, а також повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали зі ствольної артилерії та мінометів у районах:

  • Олександрівка;
  • Таврійське;
  • Котляреве;
  • Ганнівка;
  • Осокорівка.


Карта бойових дій станом на 13 травня / Скриншот

Ворог зазнав втрат

Українські захисники уразили сім повітряних цілей:

  • п'ять БпЛА типу "Орлан-10";
  • один вертоліт Ка-52;
  • одну крилату ракету.

Авіація ЗСУ продовжувала завдавати противнику вогневих ударів і підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

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