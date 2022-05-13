Оперативну інформацію щодо ситуації на фронтах станом на ранок 13 травня оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ. Найзапекліші бої йдуть під Ізюмом, на Донеччині та Луганщині.
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Ситуація на фронті станом на 13 травня
Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над:
- Донеччиною;
- Луганщиною;
- Херсонщиною.
Окрім цього, ворог намагається утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно загарбники підтримують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.
Волинський і Подільський напрямок
На Волинському та Поліському напрямках росіяни активних дій не проводили. Основні зусилля підрозділів збройних сил Білорусі були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській і Гомельській областях.
Сіверський напрямок
На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
За наявною інформацією, противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.
Слобожанський напрямок
На Слобожанському напрямку окупанти:
- вживають заходів щодо перегрупування підрозділів,
- поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.
Харківський напрямок
На Харківському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. Основні зусилля вони зосередили на недопущенні просування ЗСУ в районі населеного пункту Веселе.
Донецький напрямок
- На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним;
- На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі Олександрівки.
- На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи, успіху не мали.
- На Курахівському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Мар'їнки.
Окупанти атакують Маріуполь
Загарбники продовжують завдавати артилерійських й авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля вони зосереджували на блокуванні підрозділів наших військ в районі "Азовсталі".
З метою встановлення повного контролю над містом ворог застосовує стратегічну авіацію.
Запорізький і Південнобурзький напрямок
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли по всій лінії, а також повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.
На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали зі ствольної артилерії та мінометів у районах:
- Олександрівка;
- Таврійське;
- Котляреве;
- Ганнівка;
- Осокорівка.
Карта бойових дій станом на 13 травня / Скриншот
Ворог зазнав втрат
Українські захисники уразили сім повітряних цілей:
- п'ять БпЛА типу "Орлан-10";
- один вертоліт Ка-52;
- одну крилату ракету.
Авіація ЗСУ продовжувала завдавати противнику вогневих ударів і підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.
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