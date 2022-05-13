Оперативную информацию о ситуации на фронтах по состоянию на утро 13 мая обнародовали в Генеральном штабе ВСУ. Самые ожесточенные бои идут под Изюмом, в Донецкой и Луганской областях.
Читайте также В российской армии массовые бунты: оккупанты боятся идти в бой с ВСУ
Ситуация на фронте по состоянию на 13 мая
Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над:
- Донецкой областью;
- Луганской областью;
- Херсонской областью.
Кроме этого, враг пытается удержать сухопутный коридор между указанными территориями и временно оккупированным Крымом. Одновременно захватчики поддерживают напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.
Волынское и Подольское направления
На Волынском и Полесском направлениях россияне активных действий не проводили. Основные усилия подразделений вооруженных сил Беларуси были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.
Северское направление
На Северском направлении продолжаются мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
По имеющейся информации, противник осуществляет переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.
Слобожанское направление
На Слобожанском направлении оккупанты:
- принимают меры по перегруппировке подразделений,
- пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.
Харьковское направление
На Харьковском направлении захватчики наступательных действий не проводили. Основные усилия они сосредоточили на недопущении продвижения ВСУ в районе населенного пункта Веселое.
Донецкое направление
- На Донецком направлении противник продолжает сосредоточение основных усилий на установлении полного контроля над Рубежным;
- На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе Александровки.
- На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи, успеха не имели.
- На Кураховском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Марьинки.
Оккупанты атакуют Мариуполь
Захватчики продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия они сосредотачивали на блокировании подразделений наших войск в районе "Азовстали".
С целью установления полного контроля над городом враг применяет стратегическую авиацию.
Запорожское и Южно-Бугское направления
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы по всей линии, а также воздушную разведку с применением БПЛА.
На Южно-Бугском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не осуществляли, обстреливали из ствольной артиллерии и минометов в районах:
- Александровки;
- Таврического;
- Котлярево;
- Анновки;
- Осокоровки.
Карта боевых действий по состоянию на 13 мая / Скриншот
Враг понес потери
Украинские защитники поразили семь воздушных целей:
- пять БпЛА типа "Орлан-10";
- один вертолет Ка-52;
- одну крылатую ракету.
Авиация ВСУ продолжала наносить противнику огневые удары и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.
Интересно – бригада имени Сирко показала, как освобождает Харьковскую область: смотрите видео