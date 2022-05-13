Оперативную информацию о ситуации на фронтах по состоянию на утро 13 мая обнародовали в Генеральном штабе ВСУ. Самые ожесточенные бои идут под Изюмом, в Донецкой и Луганской областях.

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Ситуация на фронте по состоянию на 13 мая

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над:

Донецкой областью;

Луганской областью;

Херсонской областью.

Кроме этого, враг пытается удержать сухопутный коридор между указанными территориями и временно оккупированным Крымом. Одновременно захватчики поддерживают напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.

Волынское и Подольское направления

На Волынском и Полесском направлениях россияне активных действий не проводили. Основные усилия подразделений вооруженных сил Беларуси были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

Северское направление

На Северском направлении продолжаются мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

По имеющейся информации, противник осуществляет переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении оккупанты:

принимают меры по перегруппировке подразделений,

пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.

Харьковское направление

На Харьковском направлении захватчики наступательных действий не проводили. Основные усилия они сосредоточили на недопущении продвижения ВСУ в районе населенного пункта Веселое.

Обратите внимание! В Белгородской и Воронежской областях России продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы.

Донецкое направление

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточение основных усилий на установлении полного контроля над Рубежным;

На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе Александровки.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи, успеха не имели.

На Кураховском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Марьинки.

Оккупанты атакуют Мариуполь

Захватчики продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия они сосредотачивали на блокировании подразделений наших войск в районе "Азовстали".

С целью установления полного контроля над городом враг применяет стратегическую авиацию.

Запорожское и Южно-Бугское направления

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы по всей линии, а также воздушную разведку с применением БПЛА.

На Южно-Бугском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не осуществляли, обстреливали из ствольной артиллерии и минометов в районах:

Александровки;

Таврического;

Котлярево;

Анновки;

Осокоровки.



Карта боевых действий по состоянию на 13 мая / Скриншот

Враг понес потери

Украинские защитники поразили семь воздушных целей:

пять БпЛА типа "Орлан-10";

один вертолет Ка-52;

одну крылатую ракету.

Авиация ВСУ продолжала наносить противнику огневые удары и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

Важно! Только на Донецком и Луганском направлениях Вооруженными Силами Украины отбито 18 атак противника, уничтожено 30 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника.

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