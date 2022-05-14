Российские захватчики продолжают свои наступательные действия, пытаясь выйти на границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей. В Генштабе Вооруженных Сил сообщили актуальную информацию о ходе событий на фронте.

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По всей стране по-прежнему сохраняется угроза ракетных ударов противника. В частности, как сообщает "Крым.Реалии" все подлодки черноморского флота России вышли в море.

Ситуация на Востоке

Российские оккупанты отступают на Харьковском направлении, поэтому свои основные усилия враг перебросил на обеспечение отвода войск от Харькова и удержание уже занятых позиций.

На Славянском направлении россияне из артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в Довгеньком, Долине и Гусаровке.

С помощью беспилотников "Орлан-10" россияне проводили воздушную разведку в районах Изюма, Капитовки и дубравы в Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях россияне атаковали позиции Вооруженных Сил из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации. Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки и Победы, однако безуспешно.

В Мариуполе россияне продолжают блокировать наших защитников на территории завода "Азовсталь" и совершать удары с артиллерии и авиации.

Потери врага на Востоке

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки удалось отбить 10 атак российских оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить много техники врага, в частности:

5 танков;

5 артиллерийских систем;

6 единиц бронированной боевой техники;

3 беспилотника "Орлан-10";

7 единиц автомобильной техники.

Ситуация на Юге

В Запорожском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции, поэтому готовятся к построению многоэшелонной обороны.

На Южнобужском направлении существенных изменений не обнаружено. Оккупанты продолжают обстрел позиций украинских защитников и защитниц из минометов и ствольной артиллерии.



Карта боевых действий на 14 мая / Скриншот

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