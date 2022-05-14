В Генштабе подчеркнули, что эти цифры – ориентировочные. Ведь продолжаются активные боевые действия и точное количество убитых оккупантов невозможно подсчитать.

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Потери врага по состоянию на 14 мая

личного состава – 27 200 человек (+300);

танков – 1218 единиц (+13);

боевых бронированных машин – 2934 единиц (+34);

артиллерийских систем – 551 единица (+6);

РСЗО – 195 единиц (+2);

средства ПВО – 88 единиц;

самолетов – 200 единиц;

вертолетов – 163 единицы (+1);

автомобильной техники и цистерны с топливом – 2059 единиц (+17);

кораблей / катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 единиц (+6);

специальной техники – 42 единицы (+1);

крылатых ракет – 95 единиц.

Актуальные потери врага по состоянию на 14 мая / Инфографика Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают давать достойный отпор оккупантам

Как вы могли заметить, в колонке с вертолетами добавился вновь прибывший. Речь идет о российском вертолете "Ночной охотник", которого десантникам удалось сбить на Луганщине. Если конкретнее, то "приземлили" Ми-28, а сделали это военнослужащие из подразделения ПВО 81-й бригады ДШВ.

Также вчера, 13 мая, стало известно, что бойцы 80-й бригады сорвали 9 попыток российских захватчиков форсировать реку Северский Донец. Наши бойцы из артиллерии били по врагу, уничтожив его понтонные переправы.

В Украине – новая Чернобаевка

Есть уже ряд населенных пунктов в нашем государстве, о которых можно слагать целые легенды. А все потому, что они стали первым и последним, что увидели русские захватчики. На этот раз речь идет о Белогоровке, что на Луганщине. Собственно там российские военные пытаются проложить понтонную переправу через Северский Донец, и там их накрывают наши военные.

Какова сейчас ситуация на фронте: коротко

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте. В частности назвали горячие точки, где сейчас происходят ожесточенные бои. Речь идет о Донбассе, а также востоке нашего государства. Там российские военные продолжают атаковать позиции ВСУ, а также обстреливать населенные пункты.

Также известно о том, что российские захватчики используют артиллерию для атак по населенным пунктам на Славянском направлении. Что же касается Запорожья, то там оккупанты пытаются закрепиться. Для этого они выстраивают многоэшелонную оборону.

Стоит внимания – оперативная информация от Генштаба на 14 мая: смотрите видео