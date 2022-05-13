Такую информацию сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. С каждым днем все больше и больше вражеской техники оказывается в списке "потери врага". Украинские воины работают день и ночь, чтобы защитить свою Родину от российского нашествия.

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13 мая в Луганской области бойцы противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины "приземлили" российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

В Командовании ДШВ ВСУ отметили, что этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники в условиях активного огневого противодействия. В частности, он способен ликвидировать малоскоростные воздушные цели и живую силу. Однако благодаря украинским бойцам Ми-28 "ночной охотник" уже ничего и никогда ликвидировать не сможет.

Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет,

– отмечают украинские десантники.

Свежие потери России в войне против Украины по состоянию на 13 мая

Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию по общим боевым потерям России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

личный состав – около 26 900 человек (+250);

танки – 1205 единиц (+10);

боевые бронированные машины – 2900 единиц (+27);

артиллерийские системы – 542 единицы (+8);

РСЗО – 193 единицы (+2);

средства ПВО – 88 единиц (+1);

самолеты – 200 единиц (+1);

вертолеты – 162 единицы (+1);

автомобильная техника и цистерны с топливом – 2042 единицы (+23);

корабли/катера – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 единиц (+7);

специальная техника – 41 единица;

крылатые ракеты – 95 единиц (+1).

ВСУ мастерски уничтожают вражескую авиацию:

Десантники 79-й отдельной бригады Вооруженных Сил Украины ежедневно радуют украинцев уничтожением техники оккупанта. В Министерстве обороны Украины сообщили о сбитом летательном аппарате российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер".

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне сообщили, что штурмовики Закарпатской бригады поймали еще один российский беспилотник. Речь идет о многоцелевом "Орлан-10", который пытался следить за позициями украинских военных.

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что украинским бойцам удалось сбить беспилотник в небе над регионом. Демонстрируя фото, ВСУ написали, что это – "еще одна удачная охота".

ОК "Юг" сообщило, что метким поражением противовоздушной обороны Украины очередной "Орлан-10" бесславно пошел ко дну моря.

В Одесской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост".

За сутки 4 мая ВСУ отбили 11 вражеских атак на Донбассе. Бойцы ликвидировали 5 вражеских танков, 7 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей, 2 самолета Су-30, а также 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

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