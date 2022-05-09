Об этом сообщили на фейсбук-странице Силы обороны Запорожского края. Кроме того, защитники поделились фотографиями подбитой "птички".
К теме В Одесской области ПВО отправила на дно моря вражеский беспилотник "Орлан"
Украинцы бьют рекорды по уничтожению вражеских беспилотников
В последние дни командование Воздушных Сил ВСУ отчитывается о рекордных количествах сбитых "Орланов" в сутки. На 9 мая наши защитники уничтожили 377 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. Причем 17 – только за 8 мая.
Сегодняшний день тоже богат уловом. Ранее о ликвидированном "Орлане" уже рассказали в ОК "Юг". Наша оборона сбила аппарат, когда тот проводил разведку в Одесской области.
Еще один сбитый "Орлан" / Фото Силы обороны Запорожского края
Вечером аналогичной новостью поделились штурмовики Закарпатской бригады.
Штурмовики Закарпатской бригады подстрелили уже третий российский БПЛА "Орлан-10", пытавшийся следить за нашими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии,
– написали они.
Нет дня без сбитого "Орлана": секрет феномена
Как сообщают специалисты, ряд российских беспилотников сбили с современных переносных зенитно-ракетных комплексов, таких как Martlet LMM, в которых используется управление ракетой в "лазерной тропе", что оказалось эффективным для уничтожения таких целей, как "Орлан".Как работает Martlet LMM: смотрите видео
"Орланы" страдают и из-за средств радиоэлектронной борьбы. Как оказалось, "антиребовская" защита навигационных сигналов российских беспилотников, в частности адаптивная антенная решетка серии "Комета", имеет низкую эффективность в районах применения ВСУ средств РЭБ. Еще одна вероятная причина массовых потерь россиян – использование нашими военными комплексами РЭБ "Нота" украинского производства.
Больше о сбитых беспилотниках
- В начале мая украинским бойцам удалось сбить беспилотник в небе над Днепропетровщиной. Демонстрируя фото, ВСУ написали, что это – "еще одна удачная охота".
- В Одесской области ВСУ ликвидировали ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост".
- Над Донбассом ВСУ только за сутки уничтожили 5 вражеских танков, 7 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей, 2 самолета Су-30, а также 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".
Обратите внимание – данные Генштаба по ситуации на фронте: смотрите видео