Об этом в полдень 9 мая рассказали в ОК "Юг". В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, украинцам удалось ликвидировать 377 российских беспилотников.

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Враг терпит потери на южном направлении

Как отметили в ОК "Юг", противник продолжает производить воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако не всегда удачно. Так, точным поражением противовоздушной обороны Украины очередной "Орлан-10" бесславно пошел ко дну моря.

В то же время командование рассказало о деталях утреннего ракетного удара по Одесской области. Сообщается, что на регион выпустили 4 ракеты типа Оникс из ракетного комплекса Бастион, который сосредоточен на территории временно оккупированного Крыма.

Понимая, что войну им не выиграть, враг работает и на деморализацию гражданского населения.

На оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины в День Победы рашисты пытаются продвигать идею единства с ними, братства и наследования перекрученной ими же истории. Для картинки из Крыма завезены так называемые активисты,

– отметили в ведомстве.

Созданная картинка для пропагандистских медиа будет своеобразной местью за потери на фронте.

Текущая оперативная обстановка на Юге Украины: смотрите видео

Какая ситуация в Одесской области последние новости

Днем 8 мая в Одесской области произошло несколько ракетных атак. Россияне преимущественно привлекали к этому авиацию. Вечером того же дня стало известно, что в общей сложности Россия выпустила 9 ракет. Вражеские снаряды повредили электроподстанции, газопроводы, зоны отдыха, частные дома. В то же время, украинские ПВО отбили 6 из них.

После взрыва перестал работать один из операторов мобильной связи.

Интересно, что в результате вражеской атаки также разрушена гостиница бывшего депутата "Партии Регионов" Сергея Демидова. Он был бизнес-партнером бывшего нардепа Игоря Маркова, скрывающегося в России и поддерживающего войну против Украины.

Военная администрация Одессы предупредила, что есть угроза новых ракетных ударов. Кроме того, власти подчеркивают, что на пляжах отдыхать сейчас крайне опасно.

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