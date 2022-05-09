Про це опівдні 9 травня розповіли в ОК "Південь". Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, українцям вдалося ліквідувати 377 російських безпілотників.

Читайте також Проведемо їм денацифікацію, – Подоляк пояснив, наскільки Росія близька до поразки

Ворог зазнає втрат на південному напрямку

Як зазначили в ОК "Південь", противник продовжує здійснювати повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів. Однак не завжди вдало. Так, влучним ураженням протиповітряної оборони України черговий "Орлан-10" безславно пішов на дно моря.

Водночас командування розповіло про деталі ранкового ракетного удару по Одеській області. Повідомляється, що на регіон випустили 4 ракети типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон", який зосереджений на території тимчасово окупованого Криму.

Розуміючи, що війну їм не виграти, ворог працює й на деморалізацію цивільного населення.

На окупованих територіях Херсонщини й Миколаївщини в День Перемоги рашисти намагаються просувати ідею єдності із ними, братерства і наслідування перекрученої ними ж історії. Для картинки з Криму завезено так званих активістів,

– зазначили у відомстві.

Створена картинка для пропагандистських медіа, буде своєрідною помстою за втрати на фронті.

Поточна оперативна обстановка на Півдні України: дивіться відео

Яка ситуація на Одещині останні новини

Удень 8 травня на Одещині відбулося кілька ракетних атак. Росіяни переважно залучали до цього авіацію. Увечері того ж дня стало відомо, що загалом Росія випустила 9 ракет. Ворожі снаряди пошкодили електропідстанції, газогони, зони відпочинку, приватні будинки. Водночас українські ППО відбили 6 із них.

Після вибуху перестав працювати один з операторів мобільного зв'язку.

Цікаво, що внаслідок ворожої атаки також зруйновано готель колишнього депутата "Партії Регіонів" Сергія Демидова. Він був бізнес-партнером колишнього нардепа Ігоря Маркова, який переховується у Росії та підтримує війну проти України.

Військова адміністрація Одеси попередила, що є загроза нових ракетних ударів. Крім того, влада наголошує, що на пляжах відпочивати зараз вкрай небезпечно.

Більше – в Одесі ракети влучили у підприємство та злітну смугу: дивіться відео