Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на вечір 8 травня.
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Окупанти випустили по Одещині 9 ракет за добу
Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищили сили протиповітряної оборони,
– повідомило командування.
На жаль, влучання ракет в області призвело до пошкоджень:
- електропідстанції;
- газогону;
- руйнування кількох приватних будинків;
- пошкоджень зони відпочинку.
На жаль, постраждали люди. Проте детальної інформації оперативне командування "Південь" не надало.
Окупанти на Півдні зазнали значних втрат
Над Херсонщиною та Одещиною збили безпілотні розвідники "Орлан-10" та ударний носій ракет "Форпост", відповідно,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, вороги втратили 51 одиницю особового складу, дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", 2 безпілотники та гелікоптер.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень", – розповіли в ОК "Південь".
Окрім того, на Херсонщині та Миколаївщині не було суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення. Та наші підрозділи вчасно виявили та зірвали спробу ворога вивести групу розвідки.
"У результаті бою, з боку ворога є вбитий, поранений і полонений", – додало командування.
Останні новини з Одещині: основне
- Окупанти протягом минулої доби, 8 травня, агресивно обстрілювали Одеську область. Зокрема вони вночі 8 травня завдали ракетного удару по території Фонтанської об'єднаної територіальної громади. На щастя, люди не постраждали.
- Проте відомо, що внаслідок атаки ворога 7 травня постраждали 252 квартири. У багатьох повибивало вікна, тож комунальники затягують віконні отвори плівкою та вже витратили 1800 квадратних метрів плівки.
- До речі, 9 травня у МВС людей закликали бути особливо обережними та постійно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Зокрема тому, що російські окупанти можуть вдатись до провокацій.
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