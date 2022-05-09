Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на вечір 8 травня.

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Окупанти випустили по Одещині 9 ракет за добу

Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищили сили протиповітряної оборони,

– повідомило командування.

На жаль, влучання ракет в області призвело до пошкоджень:

електропідстанції;

газогону;

руйнування кількох приватних будинків;

пошкоджень зони відпочинку.

На жаль, постраждали люди. Проте детальної інформації оперативне командування "Південь" не надало.

Окупанти на Півдні зазнали значних втрат

Над Херсонщиною та Одещиною збили безпілотні розвідники "Орлан-10" та ударний носій ракет "Форпост", відповідно,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, вороги втратили 51 одиницю особового складу, дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", 2 безпілотники та гелікоптер.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень", – розповіли в ОК "Південь".

Окрім того, на Херсонщині та Миколаївщині не було суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення. Та наші підрозділи вчасно виявили та зірвали спробу ворога вивести групу розвідки.

"У результаті бою, з боку ворога є вбитий, поранений і полонений", – додало командування.

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