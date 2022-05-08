Про це повідомила очільниця територіальної громади Наталія Крупиця.

До теми Ворог знову показав свою цинічність, – Братчук про ракетний обстріл Одеси

За її словами, зараз на місці інциденту працюють спеціалісти. Водночас сільський голова створив комісію для фіксації та розрахунку збитків внаслідок ракетного удару.

Сьогодні вночі (8 травня – 24 канал) ворог завдав ракетного удару по території Фонтанської ОТГ. На щастя, загиблих немає,

– розповіла Крупиця.

Місцева влада звернулася з проханням до мешканців громади не поширювати будь-яку інформацію про місце, час та інші деталі події.

Крупиця також повідомила, що постачання газу та електроенергії вже відновлено.

Зверніть увагу! В областях України ймовірність ракетних атак та обстрілів залишається високою. Усе через символізм "значущих дат" для російських окупантів.

Що відомо про обстріли на Одещині

За даними ОК "Південь", протягом ночі 8 травня росіяни продовжували завдавати ракетних ударів по Одещині. Сили протиповітряної оборони збили 2 ракети. Ще 6 ракет вдарили по різних об'єктах в області.

Внаслідок цього на Одещині пошкоджено приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є постраждалі серед місцевих мешканців.

Ситуація в Одеській області: останні новини

В Одесі 8 травня приблизно о 12:50 пролунав вибух. За попередньою інформацією, спрацювала протиповітряна оборона, яка збила ворожу ракету.

На території Одеси та області запроваджено комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня 2022 року. Відповідне розпорядження підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук 8 травня заявив, що загроза можливих ракетних ударів по Одеській області залишається високою. Він закликав місцевих жителів не нехтувати повітряною тривогою, бути уважними й обережними та не вестися на провокації ворога.

В Ізмаїлі до пам'ятника російського полководця Олександра Суворова містяни принесли техніку. Унітаз та пральну машинку облили червоною фарбою, символізуючи кров.

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