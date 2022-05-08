Також після вибуху перестав працювати один із операторів мобільного зв'язку. Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

Зауважте В Одесі знову пролунав вибух: в області кілька разів за ніч лунали сирени

Слідкуйте за оновленнями місцевої адміністрації

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги в Одеській області, яка лише за сьогодні оголосили вшосте. Слідкуйте за оновленнями місцевої адміністрації.

Нагадуємо, що фіксувати наслідки "прильотів", якщо такі є, заборонено, особливо під час повітряної тривоги. Це допоможе ворогу скоригувати вогонь.

Крім того, важливо протягом 8 та 9 травня у жодному разі не ігнорувати повітряні тривоги через загрозу масованих ударів росіян по українських містах.

Також потрібно пам'ятати, що вибухи можуть лунати і через роботу ППО. Однак і в цьому випадку неможливо передбачити, куди впадуть уламки ракет. Тому важливо під час тривоги перебувати в укриттях.

Це вже не перші вибухи в Арцизі