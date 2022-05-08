Відповідну інформацію Суспільне повідомило орієнтовно о 02:12 7 травня. Попередньо – це третій "приліт" у область за цю ніч.
Важливо Всеукраїнська повітряна тривога: людей закликають пройти в укриття
У Одесі під час повітряної тривоги пролунав третій вибух
В Одесі знову чутно вибух,
– мовиться у повідомленні.
Перший вибух у місті був дещо раніше – орієнтовно опівночі проти 7 травня. Другий – орієнтовно в 00:45 проти 7 травня.
Напередодні кожного з вибухів у області оголошували повітряну тривогу. Відбій тривоги відбувся тільки о 02:24 7 травня.
До речі, під час тривог людей закликали переходити в укриття. Адже напередодні 9 травня дії росіян стали особливо агресивними.
МВС попередило про можливі провокації Росії напередодні 9 травня
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко попередив, що Росія 9 травня може вдатись до нових провокацій.
Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил:
- не відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Ці території ще не перевіряли на замінування;
- вихідні напередодні 9 травня у деяких регіонах – так звані поминальні дні. Українцям радять утриматись від масових зібрань.
У МВС повідомили, що в ці дні СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та всі наші правоохоронні органи працюватимуть у посиленому спеціальному режимі. Щоб полегшити роботу поліції, людям варто бути пильними та уважними.
Окрім того, Володимир Зеленський закликав усіх людей реагувати на повітряні тривоги.