Відповідну інформацію Суспільне повідомило орієнтовно о 02:12 7 травня. Попередньо – це третій "приліт" у область за цю ніч.

Важливо Всеукраїнська повітряна тривога: людей закликають пройти в укриття

У Одесі під час повітряної тривоги пролунав третій вибух

В Одесі знову чутно вибух,

– мовиться у повідомленні.

Перший вибух у місті був дещо раніше – орієнтовно опівночі проти 7 травня. Другий – орієнтовно в 00:45 проти 7 травня.

Напередодні кожного з вибухів у області оголошували повітряну тривогу. Відбій тривоги відбувся тільки о 02:24 7 травня.

До речі, під час тривог людей закликали переходити в укриття. Адже напередодні 9 травня дії росіян стали особливо агресивними.

МВС попередило про можливі провокації Росії напередодні 9 травня

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко попередив, що Росія 9 травня може вдатись до нових провокацій.

Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил:

не відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська , – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Ці території ще не перевіряли на замінування;

, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Ці території ще не перевіряли на замінування; вихідні напередодні 9 травня у деяких регіонах – так звані поминальні дні. Українцям радять утриматись від масових зібрань.

У МВС повідомили, що в ці дні СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та всі наші правоохоронні органи працюватимуть у посиленому спеціальному режимі. Щоб полегшити роботу поліції, людям варто бути пильними та уважними.

Окрім того, Володимир Зеленський закликав усіх людей реагувати на повітряні тривоги.