Повідомлення про повітряну тривогу влада почала публікувати орієнтовно о 1:45 за Києвом. Людям варто пройти в укриття до відбою тривоги.

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У всій Україні лунає повітряна тривога

Сирени лунають на:

Одещині;

Київщині;

Кіровоградщині;

Вінниччині;

Черкащині;

Житомирщині;

Чернігівщині;

Івано-Франківщині;

Хмельниччині;

Миколаївщині;

Сумщині;

Харківщині;

Донеччині;

Волині;

Дніпропетровщині;

Львівщині та інших областях України.



Сирени лунають на території всієї країни / Скриншот з єМапа

В Одесі чутно вибухи

Після оголошення повітряної тривоги, орієнтовно о 02:12 у телеграм-каналах почали публікувати інформацію про вибухи у Одесі. Це вже вдруге за ніч – вперше їх було чутно орієнтовно о 00:01 7 травня.

Наразі всіх людей закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги. Також не наближатись до вікон. Окрім того, заборонено публікувати фото та відео наслідків влучань. Адже така інформація може допомогти ворогу прицілитись.

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