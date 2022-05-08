Повідомлення про повітряну тривогу влада почала публікувати орієнтовно о 1:45 за Києвом. Людям варто пройти в укриття до відбою тривоги.
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У всій Україні лунає повітряна тривога
Сирени лунають на:
- Одещині;
- Київщині;
- Кіровоградщині;
- Вінниччині;
- Черкащині;
- Житомирщині;
- Чернігівщині;
- Івано-Франківщині;
- Хмельниччині;
- Миколаївщині;
- Сумщині;
- Харківщині;
- Донеччині;
- Волині;
- Дніпропетровщині;
- Львівщині та інших областях України.
Сирени лунають на території всієї країни / Скриншот з єМапа
В Одесі чутно вибухи
Після оголошення повітряної тривоги, орієнтовно о 02:12 у телеграм-каналах почали публікувати інформацію про вибухи у Одесі. Це вже вдруге за ніч – вперше їх було чутно орієнтовно о 00:01 7 травня.
Наразі всіх людей закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги. Також не наближатись до вікон. Окрім того, заборонено публікувати фото та відео наслідків влучань. Адже така інформація може допомогти ворогу прицілитись.
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