Сообщение о воздушной тревоге власти начали публиковать ориентировочно в 1:45 по Киеву. Людям следует пройти в укрытие до отбоя тревоги.

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Во всей Украине раздается воздушная тревога

Сирены раздаются на:

  • Одесщине;
  • Киевщине;
  • Кировоградщине;
  • Винниччине;
  • Черкасщине;
  • Житомирщине;
  • Черниговщине;
  • Ивано-Франковской области;
  • Хмельницкой области;
  • Николаевщине;
  • Сумщине;
  • Харьковщине;
  • Донбассе;
  • Волыни;
  • Днепропетровщине;
  • Львовщине и других областях Украины.

Сирены раздаются на территории всей страны / Скриншот

В Одессе слышны взрывы

После объявления воздушной тревоги, ориентировочно в 02:12, в телеграм-каналах начали публиковать информацию о взрывах в Одессе. Это уже второй раз за ночь – впервые их было слышно ориентировочно в 00:01 7 мая.

Сейчас всех людей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги. Также не приближайтесь к окнам. Кроме того, запрещено публиковать фото и видео последствий попадания. Такая информация может помочь врагу прицелиться.

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