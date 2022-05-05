Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко дав поради громадянам, як убезпечити себе у ці напружені дні в етері марафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Ймовірні провокації росіян

Росія має свої "скрєпні" дати, до яких часто готує посилення агресії й може здійснювати провокації. Зокрема, зберігається велика ймовірність посилення ракетних обстрілів українських населених пунктів. Так, у деяких регіонах України на період 9 травня місцева влада вжила певних безпекових заходів:

У Запоріжжі комендантська година триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня . Покидати домівки місцеві мешканці зможуть лише під час оповіщення про повітряну тривогу й лише задля того, щоб спуститись до укриття.

. Покидати домівки місцеві мешканці зможуть лише під час оповіщення про повітряну тривогу й лише задля того, щоб спуститись до укриття. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив, що час комендантської години у місті на цей період, ймовірно, теж змінять. Втім офіційної інформації стосовно таких змін поки що не було.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків скасував будь-які масові заходи, при чому цьогоріч на 7 травня припадає святкування Дня міста. Посадовець закликав місцевих мешканців залишатись вдома та за можливості навіть тимчасово виїхати з Івано-Франківська, на період 7, 8 і 9 травня.

Поради від МВС України

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав українців дотримуватись встановлених обмежень. Він попросив громадян не втрачати здорового глузду і цьогоріч відмовитись від участі у масових заходах та виїзду на природу, щоб, зокрема, посмажити шашлики.

Денисенко наголосив, що категорично заборонено відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Цього не можна робити у жодному разі, оскільки такі території ще не перевіряли на замінування.

Крім того, радник Дениса Монастирського зауважив ще один дуже важливий момент – на вихідні перед 9 травня у деяких регіонах припадають так звані поминальні дні. Тому в МВС дуже просять українців утриматись від масових зібрань.

Це потрібно для того, щоб у принципі не давати можливості ворогу розуміти, що десь є велике скупчення людей. Усі ми пам'ятаємо, що відбулось на вокзалі у Краматорську – цинізм ворога завжди зашкалює,

– зауважив Денисенко.

До слова, радник очільника МВС пояснив, що у ці дні СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та всі українські правоохоронні органи безумовно працюватимуть у посиленому спеціальному режимі. Для полегшення роботи правоохоронців громадянам варто бути пильними та уважними, масові зібрання можуть ставати дуже небезпечними.

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