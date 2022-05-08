Соответствующую информацию "Суспільне" сообщило ориентировочно в 02:12 7 мая. Предварительно – это третий прилет в область за эту ночь.

Важно Всеукраинская воздушная тревога: людей призывают пройти в укрытие

В Одессе во время воздушной тревоги раздался третий взрыв

В Одессе снова слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

Первый взрыв в городе был несколько раньше – ориентировочно в полночь против 7 мая. Второй – ориентировочно в 00:45 против 7 мая.

В преддверии каждого из взрывов в области объявляли воздушную тревогу. Отбой тревоги произошел только в 02:24 7 мая.

Следует вспомнить, что во время тревог людей призывали переходить в укрытие. Ведь в канун 9 мая действия россиян стали особенно агрессивными.

МВД предупредило о возможных провокациях России накануне 9 мая

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предупредил, что Россия 9 мая может прибегнуть к новым провокациям.

Поэтому украинцам важно быть бдительными и соблюдать простые правила:

не посещать леса и лесопосадки в регионах, где временно находились вражеские войска – в Киевской, Сумской, Черниговской областях и т.д. Эти территории еще не проверяли на заминирование;

– в Киевской, Сумской, Черниговской областях и т.д. Эти территории еще не проверяли на заминирование; выходные накануне 9 мая в некоторых регионах – так называемые поминальные дни. Украинцам советуют воздержаться от массового собрания.

В МВД сообщили, что в эти дни СБУ, Нацгвардия, Нацполиция и все наши правоохранительные органы будут работать в усиленном специальном режиме. Чтобы облегчить работу полиции, людям следует быть бдительными и внимательными.

Кроме того Владимир Зеленский призвал всех людей реагировать на воздушные тревоги.

Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей,

– призвал Зеленский.

По словам президента, российские оккупанты продолжают активные ракетные обстрелы и авиационные удары по украинским городам. Интенсивность вражеских атак в канун 9 мая может возрастать.

Президент также призвал людей соблюдать правила комендантского часа и общественного порядка. Ведь выполнение всех требований – это, прежде всего, забота о своей безопасности.

Кратко о последних обстрелах Одесщины

Днем 7 мая российские оккупанты дважды ударили ракетами по Одесской области. В частности, утром и после обеда.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что враг снова показал свою циничность и подлость. В частности, несколько ракет попали в Одессу. Информации о пострадавших людях нет.

Накануне, 6 мая, оккупанты ударили двумя ракетами по Одесскому району. К счастью, в результате удара люди не пострадали. Накануне 6 мая они продолжали атаковать область.

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