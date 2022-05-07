Обстрелы в эфире телемарафона прокомментировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует 24 канал. Он попросил одесситов не снимать и не выкладывать в сеть фото и видео взрывов.

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По его словам, несколько ракет прилетели в Одессу.

Враг снова показал свою циничность и подлость,

– отметил Братчук.

Подробности пока уточняют. Обещают рассказать со временем.

Удары по Одесщине

Утром в Одесской области была объявлена ​​воздушная тревога. Около 11.40 люди услышали звуки взрывов. Сообщали о возможных ракетных ударах, которые впоследствии подтвердились.