Обстрелы в эфире телемарафона прокомментировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует 24 канал. Он попросил одесситов не снимать и не выкладывать в сеть фото и видео взрывов.
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По его словам, несколько ракет прилетели в Одессу.
Враг снова показал свою циничность и подлость,
– отметил Братчук.
Подробности пока уточняют. Обещают рассказать со временем.
Удары по Одесщине
Утром в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Около 11.40 люди услышали звуки взрывов. Сообщали о возможных ракетных ударах, которые впоследствии подтвердились.
Так, россияне ударили по Одесской области 4 крылатыми ракетами со стратегической авиации. О разрушениях, жертвах или пострадавших пока не сообщают.