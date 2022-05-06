Відповідну інформацію оприлюднив глава Одеської ОВА Максим Марченко. Атаку на регіон окупанти здійснили

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У Одеському районі окупанти атакували ракетами

Під вечір (мовиться про 6 травня – 24 канал) противник здійснив ракетний удар по Одеському району двома ракетами,

– заявив Марченко.

Глава Одеської ОВА пояснив, що люди не постраждали та попросив довіряти тільки офіційним повідомленням, а не тій інформації, яка шириться в мережі.

На Одещині 9 травня діятиме комендантська година

Максим Марченко розповів, що комендантська година у регіоні діятиме з 8 й до 10 травня.

Щодо комендантської години 9 травня. Вона діятиме по всій території Одеської області і триватиме з 22 години 8 травня до 5 години ранку 10 травня,

– пояснив глава Одеської ОВА.

Він закликав людей з розумінням поставитись до цієї вимоги.

Окрім того, Максим Марченко привітав українських піхотинців з Днем піхоти та пригадав, що ними пишається вся Україна.

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