Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

До теми 17-річна дівчина, яка постраждала від обстрілу в Одесі, у лікарні: її стан середньої тяжкості

Деталі про загибель хлопчика від ракетного удару

За його словами, ввечері 2 травня Одещина зазнала двох ракетних ударів. Перший пройшовся по мосту через Дністровський Лиман, який раніше зруйнували.

А ввечері сталося найгірше – ракети прилетіли у гуртожиток в Одесі. Загинув 15-річний хлопець. Відомо, що він біг до своїх літніх сусідів, які не мали додатків тривоги на телефоні. Сусідів він попередив, а сам не вижив,

– заявив Братчук.

Речник наголосив, що троє літніх людей, яких хлопчик попередив про небезпеку, перебувають у шоковому стані і мають незначні поранення – подряпини.

Який стан постраждалої дівчинки

Внаслідок ракетного удару було також поранено 17-річну дівчину. "Наразі вона перебуває у лікарні, в неї поранення середньої тяжкості. Сподіваємося, найближчим часом вона встане на ноги, лікарі роблять все можливе", – додав Братчук.

Речник каже, що ніч в Одесі пройшла відносно спокійно, без обстрілів.

"Другий день поспіль наші ППО знищують ворожі безпілотники, які могли нести на собі засоби ураження. Куди він летів, що мав зруйнувати – невідомо. Наші бійці цьому запобігли", – зазначив Братчук.

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Що відомо про ракетні удари в Одесі: останні новини

Ввечері 2 травня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Обстріл окупанти здійснили за допомогою ракети "Онікс". Випустили ці ракети з тимчасово окупованого Криму. Перед тим цими ж ракетами окупанти обстріляли аеропорт Одеси 30 квітня.

Внаслідок ракетного удару 2 квітня пошкодило житлову будівлю. У момент "прильоту" там перебували 5 людей. Відомо, що 15-річний хлопець загинув, ще 17-річна дівчина з пораненнями доставлена в лікарню. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних. О 21:55 її вдалося ліквідувати.

Від вибуху також було пошкоджено одну з релігійних споруд. Мова йде про церкву Московського патріархату. Цю інформацію підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. За його даними, у церкві знесло дах.

Додамо, що в Одесі триває затяжна комендантська година. Вона розпочалася ще 1 травня о 22:00 й завершиться о 05:00 3 травня. На вулиці можуть перебувати лише люди, які забезпечують функціонування міста. Вдіомо також, що за цей час було затримано 12 диверсантів, пов’язаних з криміналітетом.

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