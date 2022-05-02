Данілов про мотиви ворога

Деталі про обстріл розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. Про це повідомляє 24 канал.

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У церкві Московського патріархату знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль в Одесі маємо загиблих і поранених. Це, мабуть, помста за 2 травня,

– зазначив політик.

Він зазначив, що мотиви росіян складно зрозуміти. Адже вони завжди казали, що люблять Одесу, бо це для них "рідне" місто. Однак тепер скидають на нього ракети.

Що відомо про обстріл Одеси

Близько 18:33 в Одесі оголосили повітряну тривогу й містян закликали сховатися в укриття. За якийсь час у місті пролунав потужний вибух, а вже о 19:00 влада оголосила відбій тривоги.

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