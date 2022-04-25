Стефанчук розповів, що питання про заборону довго обговорювалось в межах політичних фракцій та груп. Але у підсумку домовились, що під час війни УПЦ Московського патріархату забороняти не будуть.

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Заборона УПЦ Московського патріархату може породити ще більше зрадників

У Верховній Раді вирішили, що заборона УПЦ Московського патріархату може не лише розколоти суспільство, а й дати поштовх до появи внутрішніх колаборантів в державі.

… Ми домовились так: під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство. Будь-який закон, який вноситься до Верховної ради і розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів в державі. Цього не можна допустити, тому що українська нація має бути єдиною,

– заявив Стефанчук.

Він зауважив, що з Московським патріархатом будуть розбиратися після перемоги України. Так само як і з псевдопатріотами, які все життя розповідали, як люблять Україну, а з першими пострілами втекли з Києва до спокійніших міст або за кордон.

Ми подивимося, хто та як себе поводив під час війни. <...> Сьогодні унікальний шанс – усі зняли свої маски. У житті людини є так звані прикордонні ситуації. Так-от, війна є тієї прикордонною ситуацією, яка сьогодні усім показує – хто є хто, яка зриває вуалі з усіх: з патріотів, з проросійських політиків. І суспільство може реально бачити, хто за Україну, а хто має якісь інші наміри,

– додав голова ВР.

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