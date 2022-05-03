Дівчина, яку звати Ліза, стала однією з жертв ракетного удару по Одесі, який окупанти завдали ввечері 2 травня.

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Росіяни влучили в об'єкти міської інфраструктури Одеси. Ракета попала у житлове приміщення, де перебувало п’ятеро людей. Внаслідок атаки загинув 15-річний хлопець. 17-річна дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи.

За даними Одеської обласної військової адміністрації, Ліза перебуває у лікарні. Наразі її стан оцінюють як середньої важкості та продовжують лікування.

Очевидці подій розповідають, що Лізі невдовзі мало виповнитися 18 років. Дівчина готувалася до весілля.

Ракетний удар по Одесі 2 травня: що відомо