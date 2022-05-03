Таку інформацію повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук в прямому ефірі національного марафону новин, передає 24 канал. Зокрема, він розповів про результати подовженої комендантської години та як живе місто після неї.

Читайте також: Можуть засилати ДРГ на Одещину, – Денисенко про роль Придністров'я у війні

Нагадаємо, в Одесі запровадили довгу комендантську годину. Вона діяла з 22:00 1 травня до 5:00 3 травня.

За словами Братчука, ще до дії комендантської години відповідні правоохоронні органи отримали інформацію про затримання представників Диверсійно-розвідувальної групи. Наразі відомо про 12 затриманих диверсантів, які пов'язані в тому числі й з криміналітетом.

Вони пішли на відверту співпрацю з ворогом і мали завдання створити картинку заворушень. Про подробиці цього ми звичайно пізніше повідомимо, тому що наразі слідство ще триває та йде правова оцінка цим діям,

– повідомив Сергій Братчук.

Зазначається, що під час затримання було вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів, серед них чимала кількість бойових гранат. Також було вилучено відповідну документацію, якою мали керуватись у своїй роботі диверсанти.

Братчук підкреслив, що спеціальним органам відомо про більшу кількість осіб, задіяних у диверсіях, проте наразі точної цифри назвати неможливо.

Раніше повідомлялось, що в поліцейські Одеси проводять масштабне розслідування, щоб встановити колаборантів, які мали намір готувати провокацію на День протистояння в Одесі – 2 травня.

Як пройшла подовжена комендантська година в Одесі

Сергій Братчук розповів, що сама комендантська година пройшла без суттєвих порушень. Проте зауважив, що дрібні порушення таки були: деякі одесити намагалися вийти на вулиці, щоб прогулятися.

На такі дії мешканців одразу ж реагували патрульні і всі сили, які були залучені до процесу відповідної заборони.

Як живе місто зараз

За словами речника оперативного штабу Одеської ОВА, Зараз місто живе та функціонує. Сьогодні вже розпочав рух громадський транспорт. Нагадаємо, що під час дії комендантської години забороняється рух громадського транспорту, а також інших транспортних засобів, в тому числі й власних автомобілів мешканців міста. Зазначається, що працювали лише служби, які були задіяні у забезпеченні роботи нашої інфраструктури.

Дякую всім спеціальним службам та правоохоронцям за роботу. Контрдиверсійна операція ще наразі продовжується,

– підкреслив Братчук.

Що відомо про російські диверсії на території України:

1 травня стало відомо, що СБУ знешкодила ворожу диверсійну групу, яка планувала теракт. Представники ДРГ хотіли збити пасажирський літак над Росією або Білоруссю та звинуватити в цьому Україну.

29 квітня правоохоронці знайшли біля Миколаєва схованку протитанкової зброї ДРГ. Диверсанти планували провести у місті теракти.

У Харківському районі представники поліції викрили жінку, яка через мобільний телефон з 26 по 27 квітня надавала родичу, який співпрацює з ворогом, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення.

У Черкаській області СБУ перехопила вантажівку, яка везла комплектуючі до військового обладнання з Донецької області до Росії. У ній були комплектуючі до військового обладнання. У ході огляду вантажу виявили комплектуючі запчастини на майже 100 тисяч доларів США.

​Вас це може зацікавити – ЗСУ знищили безпілотник Росії, який міг бити по місту: дивіться відео