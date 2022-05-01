За даними СБУ, російська агентура повинна була збити пасажирський літак над Росією або Білоруссю. Для цього диверсантам дали завдання – знайти переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger.

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СБУ зірвала плани росіян

Співробітникам СБУ довелося провести багатоетапну спецоперацію для виявлення диверсантів, оскільки вони були глибоко законспіровані. Відомо, що диверсанти – агенти генштабу збройних сил Росії.

Російські агенти навмисно шукали Stinger, щоб у збитті пасажирського літака звинуватити Україну та західних партнерів.

Ворожа диверсійна група складалася з трьох осіб – двоє агентів з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Роботу ДРГ курував Олександр Тютерев, він же "Морпєх" – кадровий співробітник російського генштабу. Саме він брав участь в організації серії терактів на Одещині, за що і перебуває в розшуку.

Диверсанти втиралися в довіру до наших захисників

Російські агенти намагалися втертися в довіру нашим Збройним Силам, тому видавали себе за патріотично налаштованих волонтерів. Щоб наші захисники точно їм повірили, диверсанти навіть надали достовірну інформацію про позиції кадирівців.

Ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування "довірчих" відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих "кадирівців",

– повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Пізніше свої зв'язки "волонтери" планували використати для отримання ПЗРК Stinger, щоб влаштувати теракт.