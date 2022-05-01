Звернення до Путіна

У розвідці зазначили, що основний матеріал газети – "Офіційне звернення жителів "ПМР" Путіна". В ньому вони просять "залучити збройні сили "ПМР" в діях армії Росії".

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Мобілізаційні пункти для цього відкриють на території Росії, там будуть набирати добровольців в армію Придністров’я. Таким чином кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР".



Екземпляр "екстреної газети", яку планують видати в Придністров'ї / Фото з соцмереж

Теракти в Придністров'ї

В газеті також надрукували кілька пропагандистських матеріалів про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок". Оскільки газету надрукували ще до травневих свят, можна зробити висновок, що російська влада планує зробити низку терактів, щоб залякати місцеве населення та налаштувати проти України.

Статті в газеті містять купу штамів, які використовує російська пропаганда.

Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає. Київ і його натівські куратори вже винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом,

– пишуть в статті.

Мобілізація

Також газета закликає іноземців вступати в армію "ПМР".

"Окрім РФ мобілізаційні пункти розвертаються в "ЛНР", "ДНР", Абхазії та САР. Окрім цього вступити в лави нашої армії можуть громадяни інших країн. Для цього їм достатньо приїхати в країни де є такі мобілізаційні пункти", – йдеться в статті.

У розвідці зробили висновок, що такими діями керівництво Росії маже готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для "офіційної" окупації частини Молдови.

Головний редактор газети "Придністров'я" спростовує, що це випуск його газети і назвав це фейком. За його словами, дизайн газети не такий і наступний випуск видання має вийти 5 травня.

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